إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة «إيسكيا» بعد حادث انزلاق التربة

أعلنت الحكومة الإيطالية، حالة الطوارئ في جزيرة «إيسكيا»، اليوم، بعد حادث انزلاق التربة الذي وقع أول أمس في الجزيرة بسبب هطول أمطار غزيرة.

وأسفر حادث الجزيرة الإيطالية عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين، وفقا لأحدث حصيلة حتى الآن بحسب قناة «العربية»، وقال محافظ نابولي كلاوديو بالومبا: «حصيلة ضحايا انزلاق التربة في كازاميتشولا ارتفعت إلى سبعة قتلى، فضلا عن فقدان خمسة آخرين».

مقتل 7 وفقدان خمسة أشخاص في الحادث

وغالبًا ما تُعلن حالة الطوارئ بشبه الجزيرة في أعقاب الزلازل أو الانفجارات البركانيّة أو بسبب الأحوال الجوية القاسية، بغرض إتاحة تعبئة سريعة للأموال والموارد، وبينها المخصّصة للحماية المدنيّة.

فيما يواصل أكثر من 200 عنصر في الدفاع المدني وقوات الأمن البحث عن مفقودين، بينما ينشغل مئات المتطوعين في تنظيف شوارع البلدة.

وتظهر بقايا سيارات وحافلات سحقها الانهيار الطيني والصخور في كل مكان، بينما يسعى بعض العمال إلى فتح الطريق للوصول إلى المنازل والسيارات والمتاجر، وأوضح تومازو موراماركو، مدير معهد البحوث والحماية الجيولوجية المائية لوكالة «آكي»: «في إيسكيا، أصيبت الأراضي بكاملها».

مواصلة البحث عن مفقودين

وأشار الخبير الجيولوجي ماريو توزي لصحيفة «لاستامبا»، أنه عندما دخلت الجزيرة مرحلة السياحة المكثفة، كان نمو البنى التحتيّة متسارعًا، وخنق كل العناصر الطبيعية في المكان، كما غطى الإسمنت كل شيء، منوها إلى وجود آلاف المنشآت غير الصالحة في الجزيرة.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ملوني، أكدت أول أمس أنها على تواصل وثيق مع المسئولين المعنيين لمتابعة تطور موجة سوء الأحوال الجوية بجزيرة إيسكيا.