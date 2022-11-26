قناة القاهرة الإخبارية: خلاف بين إيطاليا وفرنسا بسبب المهاجرين غير الشرعيين

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنَّ اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية جاء بناءً على طلب من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وذلك في أعقاب أزمة السفينة التي رفضت إيطاليا استقبالها.

فرنسا وافقت على استقبال 70 مهاجرًا وجارٍ دراسة ملفات بعضهم

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» من مارسيليا، في برنامج «صباح جديد» الذي يذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ فرنسا وافقت على استقبال 70 مهاجرًا منهم، وجارٍ دراسة ملفات بعضهم للحصول على موافقة وجودهم في القارة الأوروبية، أما الباقي فسيتم توزيعهم على الدول الأوروبية.

خلاف بين إيطاليا وفرنسا بشأن أزمة المهاجرين غير الشرعيين

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية أنَّ هناك خلافًا بين إيطاليا وفرنسا بشأن أزمة المهاجرين غير الشرعيين على مستوى الإعلام، ولم تصل إلى الخلافات الرسمية بين الدولتين.

فرنسا طالبت بتأمين الحدود في جنوب البحر المتوسط لمنع الهجرة غير الشرعية

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أنَّ فرنسا طالبت بتأمين الحدود في جنوب البحر المتوسط لمنع عملية الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الجريمة والعصابات الإجرامية التي تُهرب المهاجرين.