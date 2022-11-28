4 طرق لتقديم شكوى للنيابة الإدارية.. هتاخد حقك وأنت في بيتك

كثيرا ما يتعرض المواطنون في حياتهم اليومية، إلى العديد من المواقف والمشادات مع بعض العاملين في الجهات الحكومية أو الموظفين الإداريين، أو يرصدون بعض التجاوزات، التي تتنافي مع تقاليد الوظيفة العامة، ويسعى للمواجهة القانونية، وفي هذا الإطار نوضح كيفية تقديم شكوى للنيابة الإدارية في خطوات بسيطة.

طرق تقديم شكوى للنيابة الإدارية

حددت هيئة النيابة الإدارية، وسائل مختلفة يمكن من خلالها تقديم الشكاوى، فيما يخص فساد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من مخالفات أو معاملات خارج إطار القانون.

1- يمكن تقديم شكوى للنيابة الإدارية، من خلال الاتصال بالخط الساخن 19117.

2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية، عبر البريد الإلكتروني (shakwa@ap.gov.eg)، علماً بأن الشكوى يجب أن تكون كاملة التفاصيل، وتحتوي على الغرض منها، وكذلك اسم الشاكي، ورقم بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول الخاص به.

3- يمكن تقديم الشكوى، من خلال تحميل تطبيق النيابة الإدارية على جوجل بلاي للهواتف الأندرويد أو آب ستور للأيفون.

تقديم شكوى بمقر النيابة الإدارية

4- التوجه إلى مكان النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر، طوال أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة، مع العلم أن النيابة الإدارية، تحافظ على سرية بيانات الشاكي كحق طبيعي له.