مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء

كشفت الهيئة المصرية للمساحة، كافة مواقيت الصلاة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، التي تتغير بشكل طفيف يوميا بفضل حركة الشمس التي تعمل على زيادة دقيقة أو نقصانها في مواعيد الفروض الخمسة.

وفيما يلي، اليوم الثلاثاء، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مصر، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:59

موعد أذان الظهر: 11:42

موعد أذان العصر: 2:35

موعد أذان المغرب: 4:54

موعد أذان العشاء: 6:16

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:07

موعد أذان الظهر: 11:51

موعد أذان العصر: 2:46

موعد أذان المغرب: 5:06

موعد أذان العشاء: 6:26

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:07

موعد أذان الظهر: 11:48

موعد أذان العصر: 2:39

موعد أذان المغرب: 4:58

موعد أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة البحيرة

أذان الفجر: 5:05

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 2:38

أذان المغرب: 4:57

أذان العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 4:59

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 2:32

أذان المغرب: 4:51

أذان العشاء: 6:14

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر: 4:50

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 2:39

أذان المغرب: 4:59

أذان العشاء: 6:18