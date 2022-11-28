مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين

تعرض بوابة هيئة المساحة مواقيت الصلاة في مصر، إذ تتغير مواعيد الفروض الخمس يوميًا بسبب حركة الشمس وتعاق الفصول، وهو ما يحرص على معرفته الكثير من المسلمين.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مصر اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:59

موعد أذان الظهر: 11:43

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:59

موعد أذان الظهر: 11:43

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:06

موعد أذان الظهر: 11:48

موعد أذان العصر: 2:39

موعد أذان المغرب: 4:58

موعد أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة البحيرة

أذان الفجر: 5:04

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 2:38

أذان المغرب: 4:57

أذان العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 4:58

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 2:32

أذان المغرب: 4:52

أذان العشاء: 6:14

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر: 4:49

أذان الظهر: 11:37

أذان العصر: 2:38

أذان المغرب: 4:58

أذان العشاء: 6:17