مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء.. الفجر في القاهرة الساعة 4:55

كشفت الهيئة العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى عدّة تغييرات طفيفة في مواعيد بعض الفروض، فضلا عن استقرار أخرى بفضل تغير حركة الشمس.

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة، التي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:56 صباحًا.

موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:43 صباحًا.

موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:42 مساءً.

موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:02 مساءً.

موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:55 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:40 صباحًا .

موعد أذان العصر اليوم الساعة 2:35 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 4:55مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:16مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:56 صباحًا.

موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:33مساءً.

موعد أذان المغرب في تمام الساعة 4:53 مساءً.

موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر الساعة 4:43 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:35 صباحًا.

أذان العصر الساعة 2:39 مساءً.

أذان المغرب الساعة 5:00 مساءً.

أذان العشاء الساعة 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 5:03 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 11:47 مساءً.

أذان العصر الساعة 2:41مساءً.

أذان المغرب الساعة 4:00مساءً.

أذان العشاء الساعة 6:22مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:51 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:36 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 2:31 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 4:51 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر 4:55 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:39 صباحًا .

موعد أذان العصر 2:33مساء.

موعد أذان المغرب 4:53 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:14مساءً.