أزمة بين «ميسي» والجماهير بسبب قميص المكسيك.. «ألقاه على الأرض»

ورطة كبيرة وقع فيها نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب احتفالات لاعبي المنتخب بعد الفوز على نظيره المكسيكي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم في قطر، إذ ظهر قميص منتخب المكسيك مُلقى على الأرض في غرفة الملابس الخاصة بلاعبي التانجو، ليواجه «ميسي» موجة من الانتقادات الشديدة من جانب الجماهير المكسيكية.

تفاصيل الأزمة بين منتخبي الأرجنتين والمكسيك

وتعود تفاصيل الأزمة بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إذ قام أن أحد لاعبي منتخب المكسيك باستبدال قميصه مع لاعب المنتخب الأرجنتيني «ميسي» عقب نهاية المباراة، واتجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف خلع الملابس للاحتفال بالفوز على المكسيك، وظهر قميص اللاعب إلتري كولور مُلقى على الأرض أثناء الاحتفالات، وأعلنت الجماهير عن رفضها للقطة التي ظهر فيها قميص المكسيك على الأرض، حتى إذا كان النجم الأرجنتيني ميسي لم يقصد الإهانة بهذه الحركة.

هل تعمد إهانة قميص #المكسيك؟



أثناء احتفالات لاعبي #الأرجنتين داخل غرفة الملابس بعد المباراة، ظهر #ميسي في فيديو يركل قميص المكسيك بقدمه #الميدان #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/ZhvEQQnP03 — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) November 28, 2022

غضب مكسيكي

وكان من ضمن المنتقدين لـ«ميسي» كانيلو ألفاريز الملاكم المكسيكي وبطل العالم، إذ كتب عدة تغريدات على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، بخصوص هذا الشأن، جاء فيها «ميسي ينظف الأرض بقميص المكسيك»، ليرد عليه الصحفي الأرجنتيني أندريس يوسين، قائلًا: «كانيلو، أنت تعلم جيدًا أن الأمر كان مجرد سهو، ولا أستبعد اعتذار ميسي».