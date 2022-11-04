القاهرة الإخبارية: مندوب المكسيك بمجلس الأمن يؤكد خطورة وضع شبه الجزيرة الكورية

قال مندوب دولة المكسيك في مجلس الأمن، إن المجلس اجتمع منذ شهر بعد إطلاق قذائف طويلة المدى من كوريا الشمالية وأدت لحالة من القلق، لافتا إلى أن المعلومات تؤكد أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة سقطت في المنطقة الاقتصادية لكوريا الجنوبية، ونحو 20 قذيفة أخرى كل منها لها مدى مختلف، ما يؤكد خطورة الوضع بين البلدين.

وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة قضية التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، والمذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في شهر أكتوبر حلقت فوق الأراضي اليابانية طائرات كورية، وكوريا الشمالية تواصل تعزيز وتطوير برنامجها النووي من خلال المركز النووي الجديد.

وأكد مندوب دولة المكسيك أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية خطير، وأصبحت هناك حالة من التهرب من الجزاءات العالمية، وإن لم يستطع مجلس الأمن إدانة ذلك فعلى الأقل يتحدث لدعم حوار دبلوماسي شامل من أجل الوصول لحل متقارب.