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تفاصيل غياب 4 لاعبين عن المنتخب السعودي أمام المكسيك في كأس العالم

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
08:04 ص | الإثنين 28 نوفمبر 2022
المنتخب السعودي

المنتخب السعودي

يعاني المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، من الغيابات قبل مواجهة المكسيك المصيرية في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم، خاصة وأنّه يطمح في الخروج بنتيجة إيجابية للتأهل إلى ثمن نهائي المونديال.

ويفقد المنتخب السعودي خدمات 4 لاعبين في المباراة المقبلة بشكل رسمي، ليدخل بقائمة تضمّ 22 لاعبا فقط، إذ سيغيب بشكل رسمي عن المواجهة المرتقبة: ياسر الشهراني، وسلمان الفرج، ومحمد البريك، بسبب الإصابة، وعبدالإله المالكي بسبب الحصول على إنذارين.

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