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مواعيد عمل الشهر العقاري في المحافظات 2022.. تبدأ 9 صباحا

كتب:

إحسان شعبان
05:07 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
مواعيد العمل في الشهر العقاري في المحافظات 2022 - أرشيفية

مواعيد العمل في الشهر العقاري في المحافظات 2022 - أرشيفية

تعد مواعيد عمل الشهر العقاري في المحافظات 2022، من أهم الأمور التي يبحث المواطنون عنها لقضاء مصالحهم المختلفة من حيث توثيق العقود أو تسجيل ونقل الملكية من شخص لآخر وغيرها.

مواعيد عمل الشهر العقاري في المحافظات 2022

وبحسب بيان وزارة العدل، فإن مواعيد عمل الشهر العقاري في المحافظات 2022، تشمل مواعيد صباحية ومسائية، وتبدأ مواعيد العمل من السبت وتستمر حتى الخميس، عدا أيام الجمعة والأجازات الرسمية.

مواعيد عمل الشهر العقاري 2022.. صباحية ومسائية

وعن مواعيد العمل اليومية داخل الشهر العقاري في المحافظات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وتبدأ رسوم التوثيق في الشهر العقاري طبقا للقانون الجديد من 500 جنيه حد أدنى، وتصل لـ3900 جنيه حد أقصى، وتختلف باختلاف الخدمات المطلوبة، بينما تصل أقصى مدة تستغرقها توثيق الأوراق في الشهر العقاري 37 يوما فقط.

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بقلم إحسان شعبان