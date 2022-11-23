أماكن سيارات الشهر العقاري المتنقلة في فترة المساء.. تنتشر بـ10 محافظات

أمر المستشار عمر مروان وزير العدل، بإطلاق سيارات الشهر العقاري المتنقلة في المساء، لتلبية احتياجات وظروف جميع الفئات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع افتتاح فروع جديدة، ومد العمل لفترة مسائية، بهدف التيسير على المواطنين.

أماكن سيارات الشهر العقاري المتنقلة

أطلقت المرحلة الثانية من خدمة سيارات الشهر العقاري المتنقلة، للعمل خلال الفترة المسائية بمحافظات المنوفية، والبحيرة، والشرقية، والمنيا، والأقصر، بالإضافة إلى محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والدقهلية، ليصبح إجمالي الأقاليم التي أطلقت الخدمة المسائية 10 محافظات، حيث تتواجد السيارات المتنقلة بالميادين الرئيسية بكل محافظة، فضلا عن تواجد سيارة بجوار مبنى الشهر العقاري.

مواعيد عمل سيارات الشهر العقاري المتنقلة

تبدأ مواعيد عمل سيارات الشهر العقاري المتنقلة، في الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً، حتى الساعة التاسعة مساءً، بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية، أو تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق، من خلال الحجز الفوري.

طرق الحجز وأسعار الخدمة

يمكن حجز سيارات الشهر العقاري المتنقلة، عبر الاتصال برقم 01555559875، فضلا عن التواصل عبر الخط الساخن 15999، للحجز أو للاستفسار عن أماكن التواجة، والخدمات التى تقدمها.

وتبدأ أسعار الخدمات بتكلفة 50 جنيها، مقابل السيارة، فضلا عن 100 جنيه عند طلبها لمواطن، و1500 جنيه عند طلبها للشركات، بينما يتم دفع 2000 جنيه عند التوجة لأفراد وشركات فوريا، دون حجز مسبق.