مقتل عامل سيراميك على يد عاطل في كفر الدوار بالبحيرة

لقي عامل سيراميك مصرعه، إثر طعنه على يد عامل بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل عامل سيراميك في كفر الدوار

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار جثة عامل سيراميك إثر تعرضه لطعنة نافذة أودت بحياته وجرى التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين عاطل وعامل سيراميك في كفر الدوار؛ مما أدى إلى وفاته متأثرا بطعنه نافذة.

تحديد هوية المتهم

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المشاجرة أسفرت عن مقتل «علي خ ع» 25 سنة عامل سيراميك، بعد تلقي طعنة من «أحمد ع ع» 27 سنة، عاطل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبه، أشار محمد الفقي محامي بالجنايات في البحيرة أن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 15سنة كونها مشاجرة أودت بحياة أحدهما، يأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.