تفاصيل مقتل عامل على يد شقيقه لخلافات الميراث في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز ساقلته، شمال شرق محافظة سوهاج، بدفن جثة عامل، إثر مقتله على يد شقيقه بطلق ناري، بسبب خلافات على الميراث.

وفاة عامل بطلق ناري

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغ بمشاجرة ووقوع متوف ومصاب.

وتبين أن المشاجرة بين طرف أول هو «ح ع ا ح»، 37 عامًا، عامل، وطرف ثان هو شقيقه «س ع ا ح»، 42 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري أسفل البطن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، ونجل عمومته «ا ا ا» 60 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

خلافات على الميراث

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما واتهم الثاني من الطرف الثاني، الطرف الأول بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى لإصابتهما والتي أودت بحياة الأول؛ وذلك بسبب خلافات على الميراث. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي مهران العمدة، إن المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على أن جناية القتل العمد عقوبتها الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف «العمدة»، أنه في هذه الواقعة يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم.