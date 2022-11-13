تفاصيل مقتل عامل على يد جاره خنقا في بدر.. عثر على جثته في منطقة جبلية

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقتل عامل في منطقة جبلية بمنطقة بدر بالقاهرة، وتبين أنَّ المجني عليه يدعى «سمير.ج»، 33 سنة، عامل، وأن المجني عليه لا يرتبط بعداوات مع أي شخص، وأن القاتل ويدعى «ش.م»، 36 سنة قتله خنقًا في المدق الجبلي انتقامًا من شقيقه بسبب خلافات الجيرة.

سبب الخلاف

وحسب اعترافات المتهم عقب القبض عليه، فإن شقيق القتيل وأسرته يقيمون في نفس الشارع الذي يقيم فيه المتهم، وشقيق القتيل، ويدعى «خ.ج»، 37 سنة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنَّه كان يعلم برغبة المجني عليه في شراء موتوسيكل، فالتقى المجني عليه ليلة الجريمة وأخبره بوجود موتوسيكل للبيع لدى أحد معارفه ثم اصطحبه على دراجته النارية وأنهى حياته خنقًا بيديه في مدق جبلي ثم فر هاربًا.

وذكرت التحريات، أنَّه ورد بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص دون إصابات، مقيم بدائرة القسم وبصحبته شقيقيه، وبسؤالهما قررا بأنَّه عقب قيام شقيقهما المتوفى بالخروج من مسكنهما متجهاً إلى إحدى المحلات، وحال التواصل معه هاتفياً تفاجئ بغلق هاتفه المحمول.

القبض على المتهم

وأشارت التحريات إلى حضور أحد أصدقائهما وقرر لهما بعثوره على جثة شقيقهما بمنطقة جبلية، إذ نقلوه إلى المستشفى لكن اكتشفوا وفاته، من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مشاهدة المجني عليه، صحبة عاطل تبين أنَّه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقرّ بأنه نظراً لخلافات الجيرة، ولعدم قدرته على قتل سالف الذكر لقوة بنيانه اختمرت في ذهنه فكرة قتل شقيقه، وفي سبيل ذلك استدرجه، واصطحب الضحية بالدراجة النارية لمحل العثور عليه، وخنقه حتى فارق الحياة واستولى منه على هاتفه المحمول.

تمّ بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، كما أرشد عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.