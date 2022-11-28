مصطفى الفقي ناعيا أمين إسكندر: «كان خلوقا وكرس حياته لخدمة وطنه»

نعى الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، وفاة الكاتب والسياسي أمين إسكندر، ظهر اليوم، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها في غيبوبة أودت بحياته.

وقال «الفقي»، لـ«الوطن»، إن الفقيد أمين إسكندر الراحل كان متمسكا بمبادئه خلوقا في التعامل مع الجميع، وكرس جزء كبير من حياته لخدمة قضايا وطنه.

وأضاف المفكر السياسي، أن «اسكندر» كان نموذجا مثاليا للوحدة الوطنية، والتفاني من أجل مصر في كل الظروف، وفي ظل كافة الأنظمة السياسية التي عايشه الراحل الكريم.

كان سيد الطوخي، نائب رئيس حزب الكرامة، أعلن في تصريحات لـ«الوطن»، وفاة الكاتب والمفكر السياسي أمين اسكندر، موضحا أنّه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان جنازة الراحل.