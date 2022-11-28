أهالي الشرقية يستعدون لتشييع جثمان طالب بـ «علوم أسيوط».. «مات وهو رايح الكلية»

يستعد أهالي فاقوس بمحافظة الشرقية، لتشييع جثمان الشاب محمد رضا، طالب بكلية العلوم بجامعة أسيوط، والذي توفي اليوم إثر إصابته بسكتة قلبية داخل القطار في محطة السكة الحديد بالمنيا أثناء ذهابه إلى الجامعة.

أهالي فاقوس يستعدون لتشييع جثمان الطالب

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الإصلاح الـ30، التابعة لكفر الأشرم في مركز فاقوس، فور تلقيهم خبر وفاة الطالب، وتوافد الأهالي على منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء للأسرة ولمؤازرتهم، وانتظار وصول الجثمان لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

حزن بين الأهالي وأصدقاء الطالب الراحل

ونعى عبد الحميد نافع، صديقه الراحل طالب علوم أسيوط قائلا: «لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، صديقي الخلوق محمد رضا الدماصي في ذمة الله، نحسبك من المخلصين الطيبين ولا نزكي على الله أحدا، أسال الله أن يتقبلك في الصالحين ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يشفع فيك مرضك ويلهم أهلك الصبر والسلوان.. إلى رحمة الله يا طيب»، مشيرا إلى أنه كان يتصف بدماثة الخلق والسمعة الحسنة.

لفظ أنفاسه الأخيرة في القطار

بينما قال محمد أحمد، أحد زملاء الطالب الراحل، إنه كان يستقل القطار من بلده بمحافظة الشرقية، متوجها إلى كلية العلوم بجامعة أسيوط لأداء الامتحان، وعند وصول القطار إلى محطة السكة الحديد بالمنيا، شعر بألم مفاجئ ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي السياق نفسه، أصدرت جمعية للحيوانات الأليفة بأسيوط، بيانا نعت خلاله الطالب الراحل، وجاء فيه، «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ببالغ الحزن والأسى ننعى طالب جامعة الأزهر الشاب محمد رضا الذي وافته المنية بسكتة قلبية داخل قطار أسيوط صباح اليوم أثناء عودته لدراسته بكلية العلوم».

وتابع الجمعية: «كان من أصحاب القلوب النقية الطيبة، وكان معتادا بشكل شبه يومي يأتي إلينا لشراء أكل لقطط الشوارع من مصروفه الخاص.. فعلا الطيبون لا مكان لهم في هذه الدنيا، ربنا يرحمك ويصبر أهلك على فراقك لله الأمر من قبل ومن بعد».