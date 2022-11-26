قصة وفاة طالب «طب أزهر» بأسيوط.. مات ساجدا في منزله

كانت أسرة أحمد محمد الشرقاوي، من محافظة الشرقية، تعد الأيام وتنتظر الشهور القليلة المتبقية ليتخرج ابنهم الطبيب الذي وصل للفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إلا أنه فارق الحياة، حيث عُثر عليه متوفيا وهو ساجد في مسكنه بمدينة أسيوط.

العثور على جثته ساجدا

وفاة طالب كلية الطب تسببت في حالة من الحزن الشديد بين زملائه وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، لما يتمتع به الطالب من حب الجميع وأخلاقه الطيبة ومعاملته الراقية مع زملائه بكلية الطب وأعضاء هيئة التدريس.

سعيد محمد، أحد سكان المنطقة التي عثر على جثة الطالب بها، قال إن الطالب أحمد محمد الشرقاوي عثر على جثته بعد عدة أيام من وفاته، وهو يقطن بمساكن منطقة تقسيم الحقوقيين، وذلك عقب ظهور رائحة كريهة من مسكنه، وتم العثور عليه ساجدا داخل منزله.

نعي جامعة الأزهر فرع أسيوط

وتقدم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور مصطفى شتات، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، بخالص العزاء والمواساة لأسرة أحمد محمد الشرقاوي، الطالب بالفرقة السادسة كلية الطب بأسيوط، داعين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أولئك رفيقًا، وأن يلهم الأهل الصبر والسلوان.

العثور على جثة الطالب بمسكنه

تعود أحداث الواقعة إلى عثور أهالي منطقة تقسيم الحقوقيين بحي شرق أسيوط، على جثة أحمد محمد الشرقاوي، الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب، متعفنة منذ 3 أيام وذلك بمسكنه بعد خروج رائحة كريهة، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المكان ونقل الجثة إلى المستشفى.

تشييع الطالب لمثواه الأخير

وينتظر أهالي قرية كفر الحاج عمر التابع لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وصول جثمان الطبيب الشباب لتشييعه لمثواه الأخير في مدافن أسرته بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد.