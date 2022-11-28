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رئيس جامعة القاهرة يعلن إتاحة مباريات كأس العالم لطلاب المدن الجامعية

كتب:

أحمد أبوضيف
07:43 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
مشاهدة مباريات كأس العالم

مشاهدة مباريات كأس العالم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم لطلاب المدن الجامعية بقاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية في منطقة بين السرايات.

شاشات عرض كبيرة 

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم فتح قاعة المشاهدة أمام طلاب الجامعة طوال اليوم لمشاهدة مباريات كأس العالم، مشيرًا إلى أنّ القاعة تتسع لنحو 2000 طالب ومزودة بشاشات عرض كبيرة.

تطوير المدن الجامعية

كان الدكتور محمد الخشت، وجه بتجهيز قاعة المشاهدة والتي تم تجديدها ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، والاشتراك في القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، منوهًا بأّن طلاب الجامعة يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الاطلاع على البطاقة الجامعية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.