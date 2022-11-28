وزير الخارجية السوداني يثمن مستوى وتميز العلاقات مع مصر

ثمن وزير خارجية جمهورية السودان الشقيق علي الصادق، مستوى وتميز العلاقات المصرية السودانية، جاء ذلك خلال استقبال الوزير السوداني هاني صلاح، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى حكومة جمهورية السودان، وذلك لتقديم صورة من أوراق اعتماده.

الربط الكهربائي بين مصر والسودان

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن السفير هاني صلاح نقل، عقب تقديم صورة من أوراق الاعتماد، خالص تحيات وتقدير وزير الخارجية سامح شكري إلى شقيقه السوداني.

وأعرب عن تطلع الجانب المصري إلى تعزيز كافة أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وخاصةً في مجالات التعاون الثنائي، وأهمية المضي قدماً بشأن تنفيذ المشروعات الثنائية الاستراتيجية مثل مشروع الربط الكهربائي والربط بين السكك الحديدية.

التعاون بين مصر والسودان

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني أن بلاده لديها ذات الحرص على تعزيز كافة أوجه التعاون مع الشقيقة مصر، ووعد بإعطاء الدفعة اللازمة لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، متمنياً للسفير هاني صلاح التوفيق في مهام منصبه الجديد.

من هو هاني صلاح؟

وأشارت الوزارة إلى أن السفير هاني صلاح كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية، وله سابق خبرة في إدارة الملف والتعاون والتنسيق مع الأشقاء في السودان.