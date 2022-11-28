«الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: امتداد منخفض السودان وأمطار

كشف الدكتور محمد القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وحذر قائلا إنه من المتوقع أن تشهد البلاد على مدار الـ 48 ساعة المقبلة لامتداد منخفض السودان الموسمي أو ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، والذي يمتد جزء منه ليشمل أغلب مناطق الجمهورية.

امتداد منخفض السودان الموسمي

وأضاف «القاياتي»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن امتداد منخفض السودان الموسمي يتزامن مع امتداد حوض علوي بارد أو منخفض في طبقات الجو العليا الذي يبدأ في المرور من خلال الجانب الغربي للجمهورية حتى الجانب الشرقي.

وأوضح أنه مع هذه الحالة والوضعية متوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد على مدار الـ 48 ساعة المقبلة تحديدا يومي الاثنين والثلاثاء.

وأفاد أنه من متوقع سقوط للأمطار الخفيفة اليوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية من البلاد مثل مطروح والإسكندرية، وتكون متوسطة على مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين حتى مرسى علم، ودخول ساعات الليل هناك فرص لامتداد هذه الأمطار الخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

سقوط أمطار غدا الثلاثاء

وبالنسبة لغد الثلاثاء، أوضح أن فرص الأمطار تمتد لتشمل محافظة البحر الأحمر بالكامل ومناطق في جنوب ووسط سيناء، وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، قد تمتد لمحافظات شمال الصعيد، مؤكدا أن فرص السيول غير موجودة حاليا.

ولفت إلى أن يوم أمس الأحد شهد غطاء سحابي على أغلب مناطق الجمهورية، موضحا أن هذه السحب كانت مرتفعة وبالتالي لم يتساقط معها أي أمطار.