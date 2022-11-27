«التعليم» تخاطب المديريات بأسماء المقبولين للإعارة إلى السودان: المقابلة غدا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بأسماء المقبولين بالإعارة إلي البعثة التعليمية المصرية بالسودان، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عقد مقابلة للمقبولين للإعارة بالبعثة التعليمية بالسودان غداَ

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بسرعة إخطار المقبولين وإبلاغهم بالحضور الي الإدارة العامة للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم غدا، وإحضار المستندات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأوراق المطلوبة للمقبولين بالإعارة إلى البعثة التعليمية بالسودان

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للمقبولين بالإعارة إلى البعثة التعليمية المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي 2022-20223 وهي كالتالي:-

- مفردات المرتب بعد العلاوة.

- صورة إيصال سداد النقابة.

- صورة إيصال سداد الزمالة.

- إخلاء الذمة المالية.

- فتح حساب لدي أي بنك بالعملة الأجنبية (دولار).

- جواز سفر ساري الصلاحية + 2 صورة شخصية.

- البطاقة الصحية الدولية من أي مستشفى حكومي.

- شهادة صحية معتمدة تثبت خلو المعار من إصابته بفيروس كورونا.