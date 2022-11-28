صندوق مكافحة الإدمان: نسب التعاطي بين طلاب الثانوية العامة وصلت لـ7% والفنية 8.6%

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن نسبة التعاطي في مصر 5.9% في الفئة العمرية ما بين 15 لـ60 سنة، موضحا أن النسبة كبيرة مقارنة بالسنة الماضية انخفضت بشكل كبير، حيث كانت النسبة في عام 2010 تصل لـ10% ضعف المعدل العالمي.

طلاب الثانوية العامة

وأوضح «عثمان» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن فئة طلبة الثانوية العامة نسب التعاطي فيها تصل إلى 7%، بينما طلبة المدارس الفنية بنحو 8.6%.

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن تداول المخدرات مرتبطة بشكل كبير بالدول المجاورة، حالة السيولة الأمنية وحالة الفوضى في البلاد، ما جعل انتشار المخدرات بشكل أوسع خلال عام 2011، خاصة في وقت الاضطرابات السياسية.

نسب الإدمان حوالي 2.4%

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن نسب الإدمان حوالي 2.4٪ في الشريحة العمرية من 15 لـ60 سنة، موضحا أن نسبة التعاطي أعلى من المعدل العالمي، بينما بالنسبة للإدمان فإن النسب تتقارب للمعدلات العالمية وليست أضعافها.