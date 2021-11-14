عمرو عثمان: «التنسيقية» تسعى للتعاون مع الوزارات لتحقيق رؤية الدولة

قال عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومسؤول لجنة البروتوكولات، إنَّ اللجنة تسعى للتنسيق الكامل بين التنسيقية وبين الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، مما يسهم في تحقيق الاستراتيجية والدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تعكس أهداف ورؤية الدولة.

تنسيقية شباب الأحزاب

وأضاف «عثمان»، خلال مؤتمر إعلان استراتيجية عمل 2022 والصالون السياسي، أنَّ اللجنة تستهدف تحقيق استراتيجية عمل طبقا لمنظور الدولة المصرية، وتستهدف إجراء شراكات مع الهيئات والنقابات والاتحادات والروابط واستهداف بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات المتكاملة، وتفعيل دور التنسيقية اليومي في حياة المواطنين، وزيادة أعضاء خبرات التنسيقية.

مؤتمر صحفي لتدشين الاستراتيجية الجديدة

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، مؤتمرا صحفيا لتدشين الاستراتيجية الجديدة، وذلك في الثانية عشر ظهرًا، ويعقبه صالون سياسي يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم، في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وهل نحن مقبلون على موجة تضخم كبيرة.

يدير الصالون محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.