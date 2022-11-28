صندوق مكافحة الإدمان: 140 ألف مريض يطلبون العلاج سنويا.. و6% منهم فتيات

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مشكلة الإدمان ليست ذكورية فقط بل أصبحت تمس فئة الفتيات، إذ يوجد أكثر من 140 ألف مريض يرغبون في العلاج من الإدمان منهم 6% من الفتيات، الأمر الذي يعطي إشارة إلى وجود خطأ في المجتمع بحاجة إلى الإصلاح.

علامات الاكتشاف المبكر للإدمان

وأوضح «عثمان» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه من الضروري بالنسبة للأسر المصرية أن تعرف علامات الاكتشاف المبكر للإدمان، وذلك لحماية أبنائها من التأخر في تلقي العلاج المطلوب، مشيرا إلى أن معظم الأسر المصرية تحاول إنكار أن أحد أبنائها مريض إدمان.

وصمة العار عند المتعاطي

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن معظم مدمني المخدرات هذه الأيام تتباهى بتعاطيها للعقاقير، في حين أن الأمر إذا تطور ليصل إلى الإدمان فإن الشخص يشعر بما يسمى وصمة العار، بالإضافة إلى أن معظم الأسر تخاف اللجوء إلى العلاج بسبب الخوف من أحكام المجتمع ونظرته للمريض، ولكن نحن كأطباء نعدهم بالسرية التامة لكافة حالات الإدمان.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ضرورة وجود متابعة مستمرة لمريض الإدمان، لأنه قابل للانتكاسة، وذلك مثل مريض السكر الذي ينسى تناول الأدوية وبالتالي يعاود الإصابة بالمرض مرة أخرى.