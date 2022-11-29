صاحبة دار للكبار بلا مأوى: بعض الأهالي يرفضون التعامل مع أبنائهم المرضى النفسيين

قالت سمر نديم، صاحبة دار زهرة مصر للكبار بلا مأوى، إنه من الأفضل للطبيية نسرين التي كانت تبحث عن أسرتها أن تظل في الدار، لافتة إلى أن فريق الجمعية تمكن من الوصول لأسرتها ولكن والدتها وأختها ترفضان التعامل مع أي أحد، «حصلنا على المعلومات من الجيران وليس من أهلها، لأن أهلها رفضوا استلامها والجيران قالوا إنها بتعاني من العصبية ولكن حتى الآن لم نعلم سبب صدمتها العصبية».

الأم رفضت أي حديث رسمي أو تصوير

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأم رفضت أي حديث رسمي أو تصوير «بحاول أوصلها عشان أعرف سبب المشكلة وناخد بطاقتها الشخصية، ولو أهلها مش عاوزينها إحنا هنتصرف، لأن دي مريضة لأنها حتى الآن مسجلة مجهولة الهوية ولو حصلها حاجة هيبقى صعب نساعدها».

وأشارت صاحبة دار زهرة مصر للكبار بلا مأوى إلى أن هناك حالات كثيرة من نفس حالة نسرين، الأهل يرفضون الحالة بسبب حالة مرضية نفسية أو عصبية «للأسف الأهالي مش بيتعاملوا معاهم على أنهم مرضى وده بينتج عنه مشكلات كبيرة، وحاليا نستقبل الحالات ونجرى لهم فحص طبي شامل من خلال أطباء متخصصين لمعرفة تفاصيل حالاتهم الصحية».