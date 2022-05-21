السعودية فاطمة البنوي تتناول المرض النفسي في فيلمها «بسمة»

كشفت الممثلة السعودية فاطمة البنوي تفاصيل مشاريعها السينمائية الجديدة، حيث تستعد لخوض أولى تجاربها الإخراجية الطويلة في فيلم بعنوان «بسمة»، وهي دراما جريئة تتناول موضوع المرض العقلي في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تبدأ تصوير الفيلم في مدينة جدة أكتوبر المقبل.

وتشارك فاطمة البنوي بجانب كتابة وإخراج الفيلم، في بطولته حيث تلعب خلال الفيلم دور فتاة تبلغ من العمر 26 عاما تعود من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية، وتكتشف معاناة والدها من أوهام بجنون العظمة، وتحاول «بسمة» إنقاذه من حالة عدم الاستقرار العقلي المتطورة قبل أن تجبرها على ترك والدها مرة أخرى.

فاطمة البنوي عن فيلمها «بسمة»: يناقش المرض العقلي.. وهناك مشاهد من تجارب عشتها

وقالت الممثلة والمخرجة السعودية في حوارها مع مجلة «فارايتي»، إن العلاقات الإنسانية تجذبها للغاية، خاصة أنها تحب العمل على ديناميكيات الأسرة، متابعا: «عائلتي بأكملها إما علماء دين أو علماء نفس، لذلك هناك مشاهد عميقة تنبثق من تلك التجربة التي عشتها».

وأشارت الممثلة الحاصلة على شهادة في علم النفس وماجستير في الدراسات اللاهوتية من جامعة هارفارد، إلى أنها تعمدت تصوير المرض العقلي في سياق المنزل والعائلة بدلاً من التجهيزات المعتادة للمستشفيات والمؤسسات العقلية.

محمد حفظي يشارك في إنتاج فيلم «بسمة»

فيلم «بسمة» المدعوم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، من إنتاج المنتج المصري محمد حفظي من خلال شركة «فيلم كلينك»، كما تشارك فاطمة البناوي في إنتاج الفيلم.

خاضت الفنانة فاطمة البنوي أول تجاربها التمثيلية من خلال فيلم «بركة يقابل بركة» للمخرج محمود الصباغ، عام 2016، وشاركت بعدها في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية منها «ما وراء الطبيعة»، «الشك» و«60 دقيقة»، كما قامت بإخراج فيلم قصير بعنوان «طرفة عين» بالإضافة إلى مسرحية «ستريت سيركل».