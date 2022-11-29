شبيه محمد صلاح: ألتقط صورا مع 50 شابا كل يوم.. «مش بعرف أشتغل»

قال أحمد نبيل، شبيه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب ليفربول الإنجليزي، إنه عندما ينظر إلى نفسه في المرآة لا يعرف الفرق بينهما بسبب شدة الشبه، موضحًا أنه لا يستطيع أن يعمل من شدة الزحام عليه من المواطنين فى الشارع للتصوير معه للشبه الكبير جدا بينه وبين صلاح فخر العرب.

وأضاف شبيه محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مصر جديدة» المذاع على قناة «EtC»: «أعمل سائق ميكروباص ومعرفش أشتغل من الزحام سواء فى السيارة التي أعمل عليها أو في الشارع، وفي إحدى المرات ركبت فتاة معي وأقسمت بأنها ستلتقط صورة معي، وإلا لن تنزل من الميكروباص».

وتابع، أنه يلتقط الصور مع أكثر من 40 أو 50 شابا كل يوم في الشارع، لافتًا إلى أنه لا يقوم بأي تسريحات خاصة لكي يظهر شبه محمد صلاح، معقبًا: «ولكن شكلي كده في الأساس من غير أي تدخلات منى على تعديل شكلى».

ولفت، إلى أنه لم يحاول أن يتواصل مع فخر العرب محمد صلاح أبدا: «ومش بعرف أشتغل بسبب الشبه الكبير بيني وبين محمد صلاح لأن الناس تطلب التصوير معي، ونفسي أقول لفخر العرب ربنا يسترها معاك يا أبو مكة ويصلح حالك ويبعد عنك الشر من حياتك».