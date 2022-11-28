البوستر الدعائي لمسلسل «الونش» بطولة بسمة داوود

كشفت الفنانة بسمة داوود، عن شخصيتها التي تجسدها في مسلسل «الونش» المقرر عرضه 4 ديسمبر المقبل.

ونشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر الدعائي للمسلسل، وعلقت: «استنوني في دور سارة في مسلسل الونش ابتداء من يوم 4 ديسمبر علا قناه الحياة وأبو ظبي و watchit توكلت على الله».

مسلسل الونش

مسلسل الونش من بطولة محمد رجب وإيهاب فهمي وميرهان حسين ومنة فضالي ومحمود عبدالمغني ومحمد أبو داود وميمي جمال وآخرون، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

آخر أعمال بسمة داود

وشاركت بسمة مؤخرا في مسلسل «شغل عالي» والذي عرض في رمضان من بطولة الفنانة فيفي عبده و شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن سيناريو وحوار حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.