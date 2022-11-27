موعد عرض مسلسل «الونش» لـ محمد رجب على قناة الحياة

تبدأ شبكة تليفزيون الحياة في عرض مسلسل «الونش»، بداية من 4 ديسمبر المقبل، ويذاع من الأحد إلى الخميس على قناة الحياة العامة.

أبطال مسلسل الونش

مسلسل الونش من بطولة محمد رجب وإيهاب فهمي وميرهان حسين ومنة فضالي ومحمود عبدالمغني ومحمد أبو داود وميمي جمال وآخرون، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج اسماعيل فاروق.

أحداث مسلسل الونش

مسلسل الونش تدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال 45 حلقة، ويسلط الضوء على العديد من العلاقات الزوجية وكيف تدار العلاقة داخل كل أسرة، وذلك من خلال أبطال العمل الرئيسيين حسن وكاميليا، فهما زوجين غير متوافقين، حسن رجل أعمال عصامي، يعمل في مجال الأدوات الصحية، بدأ من بداية السلم دون مساعدة من أحد، حاصل على دبلوم صنايع، بينما زوجته كاميليا طبيبة تجميل جميلة ومشهورة، وتنتقد أفعاله وطريقة كلامه وملابسه، وتشعر أنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه.

تبين الأحداث أن «كاميليا» اضطرت للزواج من «حسن» لأنه أنقذها من حالة الفقر التي عاشتها، إذ أن والدها يعمل لديه، بينما كانت هي لا تزال طالبة بكلية الطب، ساعدها حسن في مصاريف تعليمها، وكان وسيلتها للانتقال لمستوى مادي أفضل، ومرت بهما الحياة وصارت بينهما طفلة، بل وأصبحت العلاقة بينهما متأرجحة في أوقات يسود بينهما الرضا والحب والسكينة، وفي أخرى تدب بينهما المشاكل والشك.