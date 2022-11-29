استشاري تغذية: برنامج «الألف يوم الأولى» يحمي الطفل من التقزم والأنيميا

التقزم والنحافة، من الأمراض التي تسبب قلقا للأمهات، لذلك تبحث الكثيرات، عن وسائل لحماية أطفالهن، سواء البرامج التي تقدمها الدولة والمتمثلة في التوعية والحماية، أو عن طريق اتباع أساليب مختلفة وإجراء الفحوصالت اللازمة.

وقالت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية، إن برنامج «الألف يوم الأولى» لحماية الأطفال من التقزم والنحافة، خطوة مهمة اتخذتها الدولة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك البرنامج ضمن الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة مؤخرًا، لأن مرحلة الألف يوم الأولى من عمر الطفل التي تبدأ مع بداية الحمل حتى انتهاء سن الفطام، مهمة للغاية ولها تأثير كبير على الرعاية الصحية من خلال التغذية للوقاية من أمراض سوء التغذية.

التقزم والنحافة أحد أمراض سوء التغذية

وأضافت «شعير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التقزم والنحافة والسمنة وأنيميا الحديد من أمراض سوء التغذية التي تبدأ مع الحمل، متابعة أن زواج الأمهات في سن مبكرة من المشكلات الكبرى التي تواجهنا في القرى والمحافظات الريفية، لأن الأم نفسها في تلك الفترة تحتاج إلى الحديد والكالسيوم.

أضرار الزواج المبكر للفتيات

وتابعت استشاري التغذية، أن الزواج المبكر للفتيات يصيب الأم نفسها بهشاشة العظام إلى جانب نقص احتياجات الجسم كالفيتامينات وغيرها، بالإضافة إلى ولادة طفل ضعيف أو مشوه أو مُصاب بأمراض وراثية، فضلًا عن مشاكل سوء التغذية، مؤكدة أهمية التغذية الجيدة للأم أثناء فترة الحمل ولذلك لبناء عظام وخلايا الدم للجنين، علاوة على التقليل من مشاكل ومتاعب الحمل.