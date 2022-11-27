حجز والدي الطفل المتوفى بسبب تناول اللبن بالجير على ذمة التحريات بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة في القضية رقم 4372 لسنة 2022 إداري مركز شرطة طهطا، حجز «س. أ.م» 34 سنة وزوجته «ص.ع.م ح» 26 سنة بديوان مركز شرطة طهطا، بعدما لقي ابنهما مصرعه نتيجة شرب لبن به مادة جير، على أن يتم عرضهما عليها صباح باكر رفقة عبوة اللبن المتحفظ عليها ورفقة تحريات المباحث.

انتداب الطب الشرعي

كما قررت جهة التحقيق أيضا انتداب الطب الشرعي إلى مشرحة مستشفى طهطا العام لإجراء الصفة التشريحية على الطفل المتوفى «م.س.أ.م» وترسل عبوات اللبن المتحفظ عليها إلى مستشفى طهطا العام خشية تلفها على أن تعرض رفقة المتهمين وتطلب عينة من متحصلات القيئ أو غسيل المعدة للطفل المتوفى.

كانت جهة التحقيق المختصة انتقلت اليوم إلى مشرحة مستشفى طهطا العام وقامت بمناظرة جثة الطفل المتوفى وتم إعداد التقرير اللازم حول الواقعة بعد مناظرة الجية.

كان طفل يبلغ من العمر 9 أشهر لقي في الساعات الأولى من صباح اليوم مصرعه عقب إصابته بحالة تسمم غذائي داخل مستشفى طهطا العام عقب اتهام والده بوضع مادة الجير له بلبن الرضاعة للتخلص منه لعزمه طلاق والدته بسبب خلافات زوجية بينهما تم ضبط المتهم والذي اعترف بارتكابه للواقعة لذات السبب.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج بلاغا يفيد بوفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر وذلك بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج عقب قيام والده بوضع مادة جيرية له باللبن وتم ضبطه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بوصول الطفل «م س ا م» البالغ من العمر 9 أشهر ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام يعاني من حالة إعياء وقيء ادعاء تسمم غذائي.

وبسؤال والدته «ص ع م ح» 26 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيامها بإعداد وجبة لبن لنجلها بالمنزل فلاحظت تغيير لون اللبن واتهمت زوجها المدعو «س ا م م»، 34 سنة، موظف بالإدارة الصحية ويقيم بذات الناحية بالتسبب في ذلك.

ضبط المتهم

جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأقر بقيامه بوضع مادة الجير باللبن للتخلص من نجله لاعتزامه طلاق والدته جرى تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهات التحقيق المختصة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحول العقوبة المتوقعة للجاني، قال المحامي مهران محمد العمدة، إنه جاءت المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص على أن جناية القتل العمد عقوبتها الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف «العمدة»، في تصريح لـ«الوطن» أنه في هذه الواقعة يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم.