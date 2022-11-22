خطوات الحصول على رقم تأميني للمرة الأولى.. بـ«اسم الأم والبطاقة»

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن خطوات الحصول على الرقم التأميني، تتم بمنتهى السهولة، لافتة إلى أنه على المواطن أن يتوجه إلى المنطقة التأمينية الأقرب إليه، أو أي مكتب تأميني، مؤكدة أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة، بدءً من ميلاد الشخص، وحتى استحقاق المعاش.

وقالت، إنه يكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين حول كيفية الحصول على رقم تأميني لأول مرة، حيث أجابت، أنه يمكن الحصول عليه بـ«اسم الأم والبطاقة».

المستندات المطلوبة لاستخراج رقم تأميني

وتابعت هيئة التأمينات على الموقع الرسمى لها، أنه على المواطن أن يتقدم بشهادة الميلاد الكمبيوتر «المميكنة»، وكذلك بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، وذلك للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يمكن للمؤمن عليه، أن يقوم بالاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217، لافتة إلى أنه في حالة عدم معرفة الاستدلال عن الرقم التاميني، يمكن للشخص أن يتقدم لأقرب مكتب تأمينات ومعه شهاد الميلاد المميكنة، حتى يقوم الموظف بمكتب التأمينات بالاستعلام من خلال قاعدة البيانات بالحاسب.

ولفتت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه ​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغ المواطن به، أما في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل، يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغه به​.​

وأتاحت التأمينات خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال كتابة الرقم القومي للشخص وكتابة الاسم الأول للأم، وعلى الفور يظهر الرقم التأميني.