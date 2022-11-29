5 خطوات بعد قبول التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها التأكد من الدهانات

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي تلقى اهتماما كبيرًا من المواطنين، إذ يستهدف القانون تقنين أوضاع المخالفات السابقة في المباني، وتصحيح أوضاعها بشكل يضمن حقوق المواطنين والدولة.

ومن بين مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، نص في المادة رقم 9 على بعض الخطوات التي تتخذها الجهة الإدارية المختصة في حالة قبول التصالح، والتي جاءت على النحو الآتي:

5 خطوات بعد قبول التصالح في مخالفات البناء

- تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وبمراعاة خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة.

- التأكّد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.

- إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وفقًا للنموذج رقم 10 المرفق بهذه اللائحة.

- إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ15 يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

- تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كل الأقساط، بحسب الأحوال، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أي مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقًا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.