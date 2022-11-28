حزب الجيل: قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق السلم والأمن الاجتماعي

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، تأييده لقانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء لإعطاء فرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

وقال الشهابي في تصريحاته لـ«الوطن»، إنّ القانون تضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة، وخاصة وأن طلبات التصالح بلغت 2.8 مليون طلب للتصالح في المخالفات بالمدن والقرى، وبعض هذه المخالفات لا يجيز القانون السابق الذي اعتبرته الحكومة قانون مؤقت، التصالح فيها ومن هنا كانت أهمية إصدار هذا القانون للتسهيل والتيسير على المواطنين.

قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

وفى ذات السياق يتضمن القانون الجديد عدم عودة البناء العشوائي والمخالف مرة أخرى، مشيرا إلى أن قانون التصالح الجديد يمثل أهمية كبيرة لملايين من المواطنين والأسر، ويعالج مشاكل اجتماعية خطيرة ويحقق الرضا الشعبي على الدولة المصرية.

وشدد رئيس حزب الجيل على أن تحقيقه على أرض الواقع المصري من أهم قضايا وتحديات الأمن القومي للبلاد فالرضا الشعبي على الدولة هو حائط الصد لكل المخططات الشيطانية والشريرة لزعزعة الاستقرار.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن القانون الجديد يدعم الاستقرار والسلم الاجتماعي ويضع حلول لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح.

حزب الجيل

وتابع رئيس حزب الجيل قائلا: «عالج القانون الجديد حالات البناء المخالف في الارتفاع، إلا أنه لن يجيز التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين وهو ما نوافق عليه وبشدة وتضمنت التعديلات الجديدة طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً».

وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل إلى أن القانون الجديد نظم عمل اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لسرعة إنهاء المصالحات في المدد القانونية وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهى الدعاوى القضائية صلحًا.

واختتم رئيس حزب الجيل حديثه مؤكدا أن قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها من أهم القوانين التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان بغرفتيه وتابع أنه بدون شك كان من أهم التحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية ونجحت فيها.

ودعا الشهابي إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بسرعة وأن تعالج كافة تفاصيل القانون وعدم ترك أي ثغرات تعطل مصالح المواطنين وتفتح الباب للرشوة والفساد، ومنح صلاحيات واسعة المحافظين ونوابهم للبت فيها وإنهائها.