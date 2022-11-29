المركز المصري للفكر: مرتزقة الصراعات تهدد بظهور تنظيمات إرهابية جديدة

قالت منى قشطة، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن ظاهرة تجنيد المرتزقة الأجانب انتشرت في عدد من الدول على هيئة شركات عسكرية خاصة تابعة لبعض الدول أو أفراد مقاتلين في الحروب المختلفة أو من يذهبون بدوافع الانضمام للتنظيمات الإرهابية.

المرتزقة يمتلكون خبرات مع منظمات إرهابية

وأضافت «قشطة»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المرتزقة أصبحوا إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها بعض الدول في تفاعلات خارجية وخاصة التي يغلب عليها الصراعات ومثال ذلك نموذج الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن المرتزقة يمتلكون خبرات سابقة وخلفيات مع منظمات إرهابية، تستعين بهم بعض الدول لتجنب الدخول في الصراع بشكل مباشر ومن الممكن التنصل منهم إذا أرادت.

مخاطر المرتزقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية

وأكدت «قشطة»، أن هناك مخاطر تحيط بهذا الملف منها عودة هؤلاء المرتزقة بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية إلى بلادهم وانتقالهم إلى مناطق صراع أخرى، أو تدشين تنظيمات إرهابية جديدة معتمدين على الخبرات التي اكتسبوها خلال مشاركتهم بالحرب.