ارتفاع الصادرات إلى 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في المحافظات المختلفة نشاطًا ملحوظًا في تداول صادرات البضائع العامة والمتنوعة، وصلت إلى 11 ألف طن، وكذلك استقبال ومغادرة السفن، كما سجلت وصول وسفر 1436 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة عددها 14 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 826 شاحنة.

ارتفاع حركة الصادرات إلى 11 ألف طن

وأشار البيان الصادر عن الهيئة، إلى ارتفاع حركة الصادرات اليوم الثلاثاء، إلى 11000 طن بضائع، و504 شاحنات و18 سيارة، فيما سجلت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 322 شاحنة و69 سيارة.

كما شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين الحرية 1 وبوسيدون اكسبريس، ومغادرة السفينتين الحرية 2 ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وغادرت الحرية 1 وبوسيدون اكسبريس.

تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة

فيما شهد ميناء نويبع اليوم الثلاثاء، تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة 276 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سيناوبريدج وايلة.