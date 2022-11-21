تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، نشاطًا في تداول البضاع العامة والمتنوعة وصولًا ومغادرة، سجلت خلاله الصادرات تفوقًا على الواردات، إذ سجلت 9000 طن، كما سجلت الموانئ وصول وسفر 1100 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة عددها 12 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 654 شاحنة و66 سيارة.

الصادرات 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

وذكر البيان الإعلامي الصادر عن الهيئة، أن حركة الواردات بلغت 4000 طن بضائع، 291 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 363 شاحنة و23 سيارة.

وتضمن البيان الصادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين دليلة والحرية 2، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة 211 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وايلة وبريدج.