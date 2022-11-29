مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد الانتهاء في جلسة أمس من مواد الإصدار، والمادة الأولى من مشروع القانون.

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

كانت الجلسة البرلمانية قد شهدت بالأمس جدلًا في البند 9 من المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة التصالح على جراجات السيارات التي تمّ تغيير نشاطها.

وانتهى رأي المجلس، إلى الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.

التصالح في الجراجات

جاء ذلك بعد أنَّ طالب النائب خلال الجلسة العامة بحذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة 2 من مشروع القانون.

واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرًا إلى أنَّ هناك طلبات بالفعل تمّ التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.