«تمثال فرعونى» مقلد.. كلمة السر في بلاغ كاذب من تاجرة آثار ضد محتال

ضبطت الأجهزة الأمنية عامل وسيدة، بعد إداع الأخيرة تحصله منها على مبلغ مالي لشراء سيارة لها على خلاف الحقيقة.

وأكدت الأجهزة الأمنية، ورود بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، يفيد تضررها من عامل مقيم بدائرة القسم، وتحصله منها على مبلغ مالي بدعوى شراء سيارة لها، إلا أنه لم يقم بذلك ولم يرد المبلغ.

تمثال مقلد من الجبس

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغة عدلت عن أقوالها، وأقرت حصولها من المذكور على تمثال فرعوني ذهبي، أدعى كونه أثريًا مقابل مبلغ مالي، وإيهامها بقدرته على إعادة بيعه مقابل مبلغ مالي أكبر، إلا إنها اكتشفت أنه مقلد «تمثال جبس» فقامت بكسره، وتمكنت من استعادة جزءً من المبلغ، وعجز المذكور عن سداد الباقي، فاختلقت الواقعة في محاولة منها للضغط عليه لإسترداد باقى المبلغ المالي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشارت إلى استهداف المتهم وضبطه عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.