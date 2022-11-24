الأجهزة الأمنية تلاحق تجار المخدرات في البؤر الإجرامية بالجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمكافحة ذلك النشاط الإجرامي عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كيلو هيروين

وضبطت الحملات 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزتهم كيلو جرام من مخدر الهيروين ورشاش جرينوف و2 بندقية آلية وكمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

5 كيلو مخدر بانجو

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة الصف، وبحوزته 5 كيلو من مخدر البانجو وبندقية خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار وهاتف محمول، إلى جانب ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس وفرد خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار وسلاح أبيض وميزان حساس وهاتفي محمول.

التحفظ على 8 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات

وتحفظت الحملات على 8 أشخاص آخرين بحوزتهم «كيلو نصف كيلو حشيش - كمية من مخدري البودر والأيس- 2 كيلو من مخدر الشادو - 10 كيلو من نبات البانجو - كمية من مخدر الهيروين»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.