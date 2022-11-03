اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 تجار عملة متهمين بغسل 41 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص قاموا بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وقال بيان للوزارة انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بمحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ 41 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.