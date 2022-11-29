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في يوم واحد.. تحرير 416 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

كتب:

محمد بركات
12:39 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
شرطة ـــ صورة تعبيرية

شرطة ـــ صورة تعبيرية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة؛ للتأكد من غلق المحلات في مواعيدها المقررة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار بالغلق

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير (416) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

 وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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بقلم محمد بركات