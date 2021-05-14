ضبط 5 محال خالفت مواعيد الغلق الجديدة بالأقصر

شنت رئاسة مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم، على المحال التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام، وقاد الحملة إبراهيم عبده نصير رئيس المدينة، ورافقه خلال الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

ورصدت الحملة التزام عدد من المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وضبط 5 محال تجارية مخالفة للقرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق، و6 مضبوطات عامة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية.

وشارك في الحملة كل من النقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، والنقيب أحمد عبد القادر، والنقيب محمد سرور، والملازم أول معتز الجبالي، ومختار عبد المنعم مسئول قسم الإشغالات بالمركز ومسئول رخص المحال، والشاذلي سعد أحمد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، في تمام الساعة 9 مساء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية في مدينة الأقصر عدة حملات على المحال والكافيهات المخالفة التي كسرت مواعيد الحظر.