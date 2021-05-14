ضبط 5 محال خالفت مواعيد الغلق الجديدة بالأقصر
12:08 ص | الجمعة 14 مايو 2021
حملات مكثفة في الاقصر
شنت رئاسة مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم، على المحال التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام، وقاد الحملة إبراهيم عبده نصير رئيس المدينة، ورافقه خلال الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.
ورصدت الحملة التزام عدد من المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وضبط 5 محال تجارية مخالفة للقرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق، و6 مضبوطات عامة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية.
وشارك في الحملة كل من النقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، والنقيب أحمد عبد القادر، والنقيب محمد سرور، والملازم أول معتز الجبالي، ومختار عبد المنعم مسئول قسم الإشغالات بالمركز ومسئول رخص المحال، والشاذلي سعد أحمد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، في تمام الساعة 9 مساء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ونفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية في مدينة الأقصر عدة حملات على المحال والكافيهات المخالفة التي كسرت مواعيد الحظر.