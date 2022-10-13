الداخلية: تحرير 566 مخالفة ضد محلات لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء 

أعلنت وزارة الداخلية، أنّها حررت 566 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

تحرير 566 مخالفة

وذكرت الوزارة في بيان لها، إنهّ فى ضوء قرار مجلس الوزراء، بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 566 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.