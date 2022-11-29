تطبيق قانون انتظار السيارات على 70% من شوارع العاصمة.. مارس المقبل

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المستهدف تطبيق قانون انتظار المركبات على 70% من شوارع العاصمة التي ينطبق عليها الاشتراطات خلال شهر مارس المقبل.

تطبيق قانون انتظار المركبات

جاذ ذلك ردا على سؤال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة، بشأن حصر الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة بداية تطبيق القانون خلال شهر مارس المقبل، وكم نسبة الطرح التي تمت حتى الآن وهل تمت الترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟.

وقال النائب أجمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء بشأن المحال التجارية أسفل الكباري والمحاور، مؤكدا أن الهدف من هذه المحال تحقيق تنمية وتوفير فرص عمل ولكن لابد أن يتم مراعاة هذه الفلسفة وذلك على أن يتم اختيار المحاور والميادين التي لا تؤثر بالسلب على الحركة المرورية والتي تهدف لخلق حالة من النشاط والرواج وفى نفس الوقت لا تتسبب في إعاقة حركة المرور.

هيئة المجتمعات العمرانية

وتابع: «إقامة المحال التجارية أسفل الكباري والمحاور لابد أن تتم وفق أكواد محددة، والحكومة المصرية حكومة واحدة، ونوجه الحكومة بتكويد إقامة المحال أسفل الكباري، والوزارات المعنية بالتكويد هي الداخلية والتنمية المحلية والإسكان وعلى الجهات التي تقوم بإنشاء الكباري والمحاور أن تنفذ تلك الأكواد التي صدرت من الجهات صاحبة الاختصاص، وأرجو من ممثلي الحكومة نقل هذا الكلام للجهات التنفيذية».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنون.