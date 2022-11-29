مجلس الشيوخ يوافق على التصالح في مخالفات الجبانات الخاصة

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والخاصة بالتصالح في أحوزة الجبانات.

مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء

ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أنَّ النص يتضمن التصالح في المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة، وذلك وفقًا لما يتضمنه نص المادة 5 من قانون الجبانات.

مجلس الشيوخ

كان مجلس الشيوخ قد وافق على حظر التصالح في الأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية او حماية الآثار أو التعدي على أرض نهر النيل.

وأكّد المشرع الدستوري، في المادة 44 على التزام الدولة بحماية نهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، وإزالة كل ما يقع عليه من تعديات، وجاء الالتزام بإزالة التعديات طليقاً من كل قيد على نحو لا يجوز معه للمشرع القانوني الخروج على هذا الأمر بحجة الاعتبارات الاجتماعية لبعض المتعدين على نهر النيل بحسبان الإزالة هنا التزام دستوري فرضه مقتضيات تغليب مصلحة قومية قوامها حماية نهر النيل ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغليب المصالح الخاصة أو الفردية أيًا كان مبناها على المصلحة القومية.