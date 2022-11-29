المشدد 8 سنوات لمتهم بالاعتداء على فتاة في مدينة نصر 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، متهما بالاعتداء على فتاة تحت تأثير المخدر، بالسجن المشدد 8 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور فهد عبد الغفار بودى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أنّ المتهم بدائرة قسم ثان مدينة نصر بمحافظة القاهرة، اعتدى على المجنى عليها بالقوة، بأن تتبعها حال سيرها بالطريق العام، وحال دلوفها إلى العقار محل سكنها، دلف وصعد الدرج خلفها واعتدى عليها، وأطبق يده على فمها لمنعها من الاستغاثة، فأحدث إصابتها قاصدًا من ذلك التعدي عليها.

وأضافت التحقيقات، أنّ المتهم أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.