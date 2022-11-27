حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج.. وقانوني يوضح العقوبة المتوقعة

خضع متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في الاتهامات التي نسبتها إليه النيابة العامة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، إضافة إلى سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

المتهم له معلومات جنائية

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم مقيم بمحافظة القليوبية، وله معلومات جنائية، وتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة، لتحصيل الأموال وتحقيق الأرباح بطريقة غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته لطبنجة وفرد خرطوش وخزينتين وطلقتين ناريتين بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، إضافة إلى كمية من مخدري الحشيش والآيس، وكمية من أقراص مخدر الترامادول بقصد الاتجار، وميزان حساس، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

الموقف القانوني للمتهم

وحول العقوبة المتوقعة على المتهم، شرح الخبير القانوني والمحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، كما نص عليها قانون العقوبات المصري، وقال إنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه».

وأشار «عبدالله»، إلى أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بمنطقة المرج، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات أمكن من تحديد مكان المتهم، وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي المتهم بدائرة قسم المرج وبحوزته كمية من أنواع المواد المخدرة وفرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.