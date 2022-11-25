تطورات جديدة في ضبط سيدة تتاجر في المواد المخدرة بالمقطم

اصطحب رجال الشرطة المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المقطم للتحقيق معها بعد أن قام رجال الشرطة بضبطها وبحيازتها مواد مخدرة، وبعد تحقيقات في الواقعة أمرت جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، فكانت بدايتها عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بقيام سيدة بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجدها، وتم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كمية من مخدر الهيروين

وعثر رجال الشرطة بحوزتها على كمية من مخدر الهيروين بلغ وزنها 1,250 كيلوجرام، كما عثر بحوزتها على مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي و2 هاتف محمول ومشغولات ذهبية وميزان حساس وكمية من السرنجات البلاستيكية الفارغة بقصد الاتجار بالمواد المخدرة وتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

أما عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، قال محمود عبد الله المحامى بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة الاتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على أن «يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»، وأن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.