وزير القوى العاملة: هدفنا تدريب وتأهيل وحماية العمالة المصرية بالخارج

أكّد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على حماية ورعاية حقوق العمالة المصرية في كل دول العمل العربية والأجنبية، كما تسعى إلى تحقيق خطة مستقبلية لتأهيل العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل في تلك الدول على المهن التي يعملون بها، وذلك قبل سفرهم ، فضلاً عن التعاون المشترك مع الوزارات المناظرة في تلك الدول والتواصل الدائم لحل مشكلات العمالة المصرية وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجههم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع السفير شريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات، وذلك قبل استلامه مهام العمل في السفارة، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين الوزارة والسفارة من خلال مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، لإيجاد آليات تعاون جديدة من شأنها تذليل كل العقبات أمام المصريين العاملين هناك والذي يقدر عددهم بـ680 ألف مصري.

رعاية وحماية حقوق المصريين العاملين في الخارج

في بداية اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بالسفير، مشيراً إلى أنَّ وزارة القوى العاملة لطالما حرصت على رعاية وحماية حقوق المصريين العاملين في الخارج، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات مصر في الدول العربية والأجنبية وعددها 9 مكاتب، تعمل وفق خطة موضوعة لتلبية احتياجات وطلبات العمالة المصرية وتعمل على تعزيز علاقات العمل فيما بين العمالة المصرية وأصحاب الأعمال والمنشآت.

من جهته، قدم السفير شريف عيسى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على حرصه منذ تولى الحقيبة الوزارية على حماية حقوق العمالة المصرية في الداخل والخارج، مؤكداً استعداده للتعاون والتنسيق مع الوزارة في مختلف ملفات العمل التي تهم العامل المصري في الإمارات، منوهاً إلى أنَّه سيكون هناك تواصل مستمر مع الملحق العمالي الموجود بالسفارة والمشاركة معه في القيام بمهامه بشكل مستمر ودائم .

الاهتمام والحرص على حل مشكلات العمالة المصرية بالإمارات

وأشار السفير إلى أنَّ العامل المصري الموجود بالإمارات عامل ذو طبيعة خاصة، يملك من المهارات والأساليب ما يمكنه من أداء العمل بتميز عن غيره من العمالة بداخلها، وبالتالي يجب الاهتمام والحرص على حل مشكلاته وتلبية احتياجاته بما يسهل حياته المهنية داخل الدولة.

حضر اللقاء من الوزارة، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.